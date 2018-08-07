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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 07:39 م
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"تضامن الأقصر" تسلم 146 حاجا وحاجة التأشيرات وجوازات السفر لأداء المناسك

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:45 م
"تضامن الأقصر" تسلم 146 حاجا وحاجة التأشيرات وجوازات السفر لأداء المناسك حجاج - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، عن استلام 146 حاجاً وحاجة من حجاج الجمعيات الأهلية للتأشيرات وجوازات السفر لأداء فريضة الحج هذا العام.

 

وأوضح وكيل الوزارة – فى بيان صحفى - أن حجاج الجمعيات الأهلية يبلغ عددهم 143 حاجا ًوحاجة و3 مشرفين بينهم 2 مشرفين تابعين للجمعيات الأهلية ومشرف من مديرية التضامن الاجتماعى، حيث تسلم كل حاج وحاجة حقيبة بها الكارنيه والأسورة وجواز السفر والتأشيرة وتذكرة الطيران.

 

وأشار أحمد عبيد، إلى أنه يوم السبت الموافق 11 أغسطس الجارى ينطلق فوج حجاج الجمعيات الأهلية من مطار الأقصر الدولى فى تمام الساعة 7.45 صباحاً متجهين إلى جدة، ومن المقرر أن تكون عودة الحجاج يوم 6 سبتمبر المقبل.


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