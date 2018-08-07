video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تريزا ماى تطالب جونسون بالاعتذار عن تصريحاته بشأن النقاب

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 09:29 م
تريزا ماى تطالب جونسون بالاعتذار عن تصريحاته بشأن النقاب تريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ف ب
إضافة تعليق

 أيدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى مطالبة بوريس جونسون، وزير خارجيتها السابق، بالاعتذار عن تصريحاته بشأن المسلمات اللواتى يرتدين النقاب، إلا أنه وصف منتقديه ب"السخفاء".

وقالت ماى ان تصريحاته "تسببت بإساءة واضحة" واتفقت مع رئيس حزب المحافظين البريطانى براندون لويس الذى طالب جونسون بالاعتذار.

وصرحت ماى "أعتقد أن علينا جميعاً أن نكون حذرين بشأن اللغة والعبارات التى نستخدمها. وبعض العبارات التى استخدمها بوريس لوصف مظهر الناس تحمل إساءة بشكل واضح".

وأضافت "المهم هو هل نؤمن بأن الناس لهم الحق فى ممارسة دينهم، وفى قضية البرقع والنقاب، واختيار ما يرتدون".

وفى مقال نشرته صحيفة ديلى تليجراف الإثنين وصف جونسون النقاب بأنه "سخيف" و"غريب" قائلا إن النساء اللواتى يرتدينه يشبهن "صناديق البريد" و"لصوص البنوك".

إلا أن جونسون، المعروف عنه إثارة الخلافات والذى استقال احتجاجا على خطة ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى، رفض التراجع.

وقال "من السخف أن تتعرض هذه الآراء للهجوم، يجب أن لا نقع فى فخ إغلاق النقاش حول مختلف القضايا" بحسب ما صرح مصدر مقرب منه للصحافيين.

وأضاف "يجب أن نواجه الأمر، إذا اخفقنا فى الدفاع عن قيمنا الليبرالية، فإننا بذلك نفسح الطريق أمام الرجعيين والمتطرفين".

وفى مقاله المثير للجدل كتب جونسون انه يعارض فرض حظر على النقاب، لكنه اضاف أن "من السخيف تماماً أن يختار الناس السير وهم يشبهون صناديق البريد".

وسارع زملاء جونسون السابقين والنواب إلى إدانة تصريحاته.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اليستر بيرت لهيئة بى بى سى "لو كنت مكانه لما أدليت مطلقاً بهذا التصريح، أعتقد أنه يتضمن درجة من الإساءة".

واتهمت سيدة حسين وارسى من حزب المحافظين والدبلوماسية والرئيسة السابقة للحزب، جونسون بتبنى تكتيكات "الإشارات المبطنة" الذى كان يتبعه ستيف بانون المساعد السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وذكرت تقارير الشهر الماضى أن جونسون كان على اتصال مباشر مع بانون خلال الأشهر الماضية.

وقالت وارسى إن جونسون يأمل فى استقطاب دعم المحافظين اليمنيين للحصول على زعامة الحزب، ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل حول كراهية الاسلام داخل الحزب، وصرحت للقناة الرابعة "يجب أن لا تصبح المسلمات محل معركة سياسية مفيدة" للسياسيين البريطانيين.

وحصل جونسون على دعم بعض الأوساط حيث قالت النائبة المحافظة نادين دوريس أنه "لم يتجاوز الحدود".

وأضافت "يجب حظر ملابس تُجبر النساء على ارتدائها لإخفاء جمالهن وكذلك رضوضهن، ويجب أن لا يكون لها مكان فى بلدنا الليبرالى التقدمى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استطلاع : بوريس جونسون المرشح الأقوى لخلافة تريزا ماى على زعامة حزب المحافظين

تفاصيل فرصة تريزا ماى الأخيرة لإقناع قادة الاتحاد الأوروبى بمخطط البريكسيت

بوريس جونسون يجدد هجومه على خطة تريزا ماى للخروج من أوروبا

تريزا ماى تبلغ البرلمان توليها السيطرة الكاملة على مفاوضات بريكست

تريزا ماى

بوريس جونسون

النقاب

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة