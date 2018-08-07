تايلاند تستعد للفيضانات بقوالب الطوب وأكياس الرمل

رويترز

سدت الشركات أبوابها بأكياس رمال وقوالب طوب اليوم الثلاثاء ، فى إقليم بتشابورى فى جنوب غرب تايلاند فى ظل مخاوف من فيضان سد فى المنطقة.

وأظهر الإعلام المحلى السكان فى بتشابورى الذى يبعد 168 كيلومترا عن العاصمة بانكوك ، وهم يرصون قوالب الطوب أمام المتاجر ويكدسون أكيال الرمال عند مداخل البنوك.

وتايلاند فى منتصف موسم الأمطار الذى يصاحبه عادة عواصف مفاجئة، وقالت إدارة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع حدوث المزيد من العواصف خلال الفترة بين السابع والتاسع من أغسطس.

وشهدت تايلاند أسوأ سيول فى نصف قرن في عام 2011 ، أسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وعرقلت الصناعة وأثرت على النمو الاقتصادى ،وقال مسؤولون إنهم واثقون من أنه يمكن السيطرة على منسوب المياه عند سد كاينج كراتشان وأى جريان سطحى للمياه نتيجة فيضانه.

وقال وزير الداخلية أنوبونج باوتشيندا للصحفيين في بانكوك اليوم الثلاثاء ، "4 مناطق قد تتأثر و يعد الحاكم والإدارة المحلية أكياس الرمال ومضخات المياه".

وسيزور رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا الإقليم غدا الأربعاء ، وستصدر السلطات تحذيرا للسائحين الذين يزورون بتشابورى القريب من خليج تايلاند ويضم الكثير من المنتجعات الساحلية، وقال وزير السياحة وييراساك كوسورات للصحفيين "يعلم المشغلون وملاك المنتجعات الوضع وسنرسل تحذيرا للسائحين".