بناءً على توجيهات وزير الداخلية.. حملات تموينية مكبرة على الأسواق

كتب محمود عبد الراضي

شنت مباحث التموين حملات مكبرة استهدفت الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، وملاحقة الاحتكار والسلع الفاسدة ومجهولة المصدر.

يأتى ذلك بناءً توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجارى ومحاولات البعض طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.

كما أكد اللواء توفيق، على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وارتفاع الأسعار غير المبررة، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم إلى جانب استمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديدية واستنفار جهود كافة القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام للحفاظ على استمراريتها من أجل خدمة المواطنين.

وشدد على استمرار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلبا على المناخ الاستثمارى فى البلاد.