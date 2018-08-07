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بدء التقديم للماجستير والدبلومات بـ"علوم سوهاج" 15 أغسطس الجارى

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:00 ص
بدء التقديم للماجستير والدبلومات بـ"علوم سوهاج" 15 أغسطس الجارى جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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تبدأ كلية العلوم بجامعة سوهاج، 15 أغسطس الجارى، فتح باب التقديم لطلبات القيد لنيل درجة الماجستير والدبلومات المختلفة بالكلية، وذلك للعام الجامعى 2018/2019، ويستمر التقديم حتى 15 سبتمبر القادم.
 
وقال الدكتور أحمد محمد سليمان، عميد الكلية، فى تصريحات له، إن التقديم لنيل درجة الماجستير داخل كلية العلوم متاح فى جميع أقسام الكلية، موضحًا أن الدبلومات المتاحة هذا العام هى دبلوم الميكروبيولوجيا التطبيقية، دبلوم الكيمياء التحليلية، دبلوم التقنية البيولوجية.
 

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