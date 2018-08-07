انقطاع المياه عن 5 مناطق بالإسكندرية من 10 مساء اليوم لـ10 صباح الأربعاء

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن إنقطاع المياة فى مناطق الدخيلة الجبل والمنطقة المنصورة، بين شارع الحيش وحتى المطاحن، ومساكن طلعت مصطفى والمساكن الصينية والمنطقة المحصورو بين طريق أم زغيو طريق الإسكندرية مطروح قبلى، وحتى طريق الكيلو 21.



وأشارت الشركة فى بيان لها اليوم، إن الانقطاع جاء نظراً لقيام الشركة بإصلاح خط طرد محطة رفع أرض الهيش بالدخيلة، حيث سيتم ضعف وانقطاع المياة من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى العاشرة صباح غدا الإربعاء.

وناشدت شركة مياة الإسكندرية، المواطنين بالاتصال على الخط الساخن رقم 125 لتوفير سيارات المياه.

