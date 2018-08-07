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اليوم سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين بـ"تجمهر أمناء الشرقية"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 06:00 ص
اليوم سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهمين بـ"تجمهر أمناء الشرقية" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تستمع الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين فى اتهامهما مع آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية.

وكانت المحكمة قد قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.


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