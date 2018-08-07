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النيابة تصرح بدفن جثة غريق عثر عليها بعد تغيبه بالمطرية

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 03:46 م
النيابة تصرح بدفن جثة غريق عثر عليها بعد تغيبه بالمطرية جثة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المطرية بتصريح دفن جثة شاب غريق عثر عليها فى إحدى ترع الإسماعيلية بالمطرية، بعد 10 أيام من تغيبه لهدم وجود شبهه جنائية.

 

والبداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم المطرية، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد العثور الأهالي على جثة شاب غريق بترعة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقل فريق من ضباط مباحث القسم إلى محل البلاغ وبسؤال أحد شهود العيان قال إنه لاحظ شيئا غريبا يطفو على سطح الماء وعندما اقترب من المياه وجد أنها جثة لشاب فقام بإبلاغ النجدة على الفور.

 

وبفحص بلاغات المتغيبين عن المنزل تم التوصل لهويته، وتبين أنها جثة لشاب يدعى محمد جمال 33 عامًا موظف بهيئة مترو الأنفاق وهو متغيب عن المنزل منذ 10 أيام، ولم يعلم أحد مكانه حتى جاء خبر لهم من رجال المباحث يفيد بالعثور على جثة نجلهم غريق بترعة الإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق


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