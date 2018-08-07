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السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. وتوفير اللحوم السودانى بـ75 جنيهًا

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 08:50 م
السويس تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. وتوفير اللحوم السودانى بـ75 جنيهًا محافظ السويس
السويس - سيد نون
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أكد اللواء أحمد حامد محافظ السويس، على رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية والمديريات والأحياء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وتلقى اى بلاغات ترد والاستجابة لها.

 

 وأكد محافظ السويس فى تصريحات له، على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وإلغاء الاجازات للاطباء وطاقم التمريض، وتحديد الورديات بالاقسام الطبية لعناية الاطفال واقسام الطوارئ والحوادث بالمستشفيات العامة والتاكيد على توفير كافة الادوية المطلوبة، مؤكداً على التنسيق بين الإسعاف ومديرية الصحة والتأمين الصحى لإستقبال أى حوادث، مع عمل خريطة للاسعاف حسب الكثافة السكانية والمناطق المزدحمة والطرق والميادين والشوارع الرئيسية وبجوارالحدائق العامة المختلفة بالاحياء الخمسة.

 

 وأشار حامد إلى أهمية تكثيف التواجد الأمنى بالطرق الرئيسية التى تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدى، وطريق السخنة وطريق مصر السويس و طريق السويس القطامية و السويس الزعفرانة، لتسهيل الحركة المرورية على هذه الطرق لاستقبال المصطافين من المحافظات المجاورة لقضاء اجازة العيد بالسويس مؤكداً على ضرورة التواجد الامنى بشوارع وميادين السويس وأماكن المتنزهات العامة، وطلب حامد من ادارة الشواطيء بالمحافظة تنظيم رحلات لعيون موسى والسخنة وإقامة حفلات بالنادى الاجتماعى للمحافظة وتوفير غطاسين وأمن للشواطيء العامة، والتنسيق مع مديرية الثقافة والشباب والرياضة لتنظيم حفلات بالمسارح المكشوفة بالأحياء خلال ايام العيد.

 

 وكلف المحافظ مديرعام التموين بتوفير اللحوم السودانى بسعر 75 جنيها بدلا من 85 جنيها للكيلو جرام وتوفير السلع الغذائية للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور على الأسواق والمحلات للتأكيد على صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين.

 

 

 


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