"الدفاع الروسية" ترصد 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

موسكو (أ ش أ)

رصد الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا، 12 انتهاكا لوقف إطلاق النار، بينما رصد الجانب التركى انتهاكين اثنين.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الانتهاكات وقعت فى محافظات اللاذقية وحلب وإدلب، واصفا الوضع فى مناطق خفض التصعيد فى سوريا بالمستقر.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى فى سوريا نفذ 1886 عملية إنسانية، كما قدم أطباء عسكريون روس خدمات طبية إلى 10 أشخاص خلال الــ 24 ساعة الماضية، وأوضح أنه لم يتم توقيع أى اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التى أعلنت قبولها بتنفيذ شروط وقف إطلاق النار.