الإعصار جون يتشكل فى المحيط الهادى قبالة ساحل المكسيك

مكسيكو سيتى (رويترز)

قال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن الإعصار جون تشكل فى المحيط الهادى قبالة ساحل المكسيك أمس الاثنين، لكن من المتوقع أن يتحرك بمحاذاة الساحل قبل أن يمضى مبتعدا فى المحيط الهادى فى وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتصاحب الإعصار رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا فى الساعة ومن المتوقع أن يزداد قوة فى وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

ولا يوجد فى الوقت الراهن أى تحذيرات سارية بشأن الإعصار.

وكان الإعصار جون على بعد 515 كيلومترا جنوب غربى مانزانيلو بالمكسيك وعلى بعد 790 كيلومترا جنوب شرقى طرف ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية الجنوبى.

ويتحرك فى اتجاه الشمال بسرعة 13 كيلومترا فى الساعة.

وقال المركز الوطنى للأعاصير "من المتوقع أن يبدأ ارتفاع الأمواج الناجم عن الإعصار جون فى التأثير على سواحل جنوب غرب المكسيك والجزء الجنوبى من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا خلال اليوم التالى أو نحو ذلك".