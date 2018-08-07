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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:40 ص
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اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة أهالى قرية "دنوشر" بالمحلة

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 01:20 ص
اضبط مخالفة.. عامود كهرباء يهدد حياة أهالى قرية "دنوشر" بالمحلة العامود المهدد لحياة المواطنين
الغربيه محمد طارق
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عبر العشرات من أهالى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن غضبهم، بسبب تواجد عمود كهرباء غير مثبت بطريقه صحيحة بطريق "دنوشر" مما يشكل خطورة على حياة الأهالى.
 
ويقول فتوح الوردانى أحد أهالى قرية دنوشر إن العمود غير مثبت بطريقه سليمة، حيث قامت شركة الكهرباء بتغير العمود منذ فتره وقامت بربطه بقطع حديدية بالعمود القديم مما ينذر بوقوع كارثة فى أى لحظة، وأن الأهالى تقدموا بعدة شكاوى إلى إدارة الكهرباء من أجل تثبيته بطريقه سليمة حفاظا على حياتهم.
 
وناشد أهالى القرى الواقعة على الطريق المسئولين بشركة الكهرباء بسرعة التدخل وزرع العمود بطريقة سليمة لعدم وقوع كارثة فى أى وقت.
 
عمود كهرباء يهدد حياة المواطنين
عمود كهرباء يهدد حياة المواطنين

عمود كهرباء يهدد حياة المواطنيين
عمود كهرباء يهدد حياة المواطنين

 


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