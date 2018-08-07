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اتحاد الصناعات: استراتيجية جديدة لتنمية المواد العازلة بتنسيق مع "تحديث الصناعة"

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 10:00 م
اتحاد الصناعات: استراتيجية جديدة لتنمية المواد العازلة بتنسيق مع "تحديث الصناعة" الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة
كتب – إسلام سعيد
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كشف الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة فى اتحاد الصناعات، عن استراتيجية جديدة لتنمية قطاع المواد العازلة بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة، مشيرا إلى أن استراتيجية المواد العازلة الجديدة تمتد حتى 2030.

وأضاف الدسوقى لـ"اليوم السابع"، أنه تم طرح مناقصة عامة مع مركز تحديث الصناعة قبل شهر من الآن أمام الشركات للتقدم للمشاركة فى الاستراتيجية وبالفعل تقدمت شركتين – رافضا الافصاح عن أسمائهم – لافتا إلى أنه خلال 3 أسابيع من الآن سنعلن بالتنسيق مع “IMC” عن الشركة الفائرة المشاركة فى اعداد الاستراتيجية.

وبشأن ملامح استراتيجية قطاع المواد العازلة 2030، قال الدسوقى، أن الخطة ستشتمل على ملامح قطاع صناعة المواد العازلة فى مصر وحجم الإنتاج الفعلى وكذلك الإنتاج المتوقع بحلول عام 2030، كما تشمل على بيانات ومعلومات عن الإنتاج الذى يحتاجه السوق المصرى خلال الـ 12 عاما المقبلة.

وأكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن الاستراتيجية ستحدد بدقة حجم إنتاج مصر من المواد العازلة ونسبتها من الإنتاج العالمى، وكذلك ستحدد حصتنا من الصادرات العالمية إضافة إلى وضعة خطة لتنميتها ومضاعفتها تطبيقا للاستراتيجية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة ستشمل على حجم الاستثمارات المطلوبة لتنمية القطاع وكذلك المتوقع جذبها خلال السنوات القادمة، لافتا إلى أن الشعبة ومركز تحديث الصناعة سيعملان مع الشركة التى سيتم الترسيه عليها للانتهاء من الاستراتيجية فى أسرع وقت.


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شعبة المواد العازلة

اتحاد الصناعات

مركز تحديث الصناعة

استراتيجية مواد البناء




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