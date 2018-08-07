إنقاذ امرأة من تحت الأنقاض بعد يومين من زلزال إندونيسيا

رويترز

انتشل رجال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى منهار على جزيرة لومبوك السياحية فى إندونيسيا اليوم الثلاثاء ، بعد يومين من زلزال قوى قتل العشرات ودمر قرى وترك الآلاف محاصرين.

وينقب عمال الإنقاذ أيضا بين أنقاض مسجد في شمال الجزيرة التى ضربها الزلزال الذى بلغت شدته 6.9 درجة يوم الأحد ، على أمل العثور على شخص واحد على الأقل على قيد الحياة بين أربعة حوصروا هناك.

كانت نادية ريفانالى 23 عاما تتسوق في متجر صغير في بيمينانج وقت وقوع الزلزال، وهو ثانى زلزال كبير يضرب الجزيرة خلال أسبوع. وسمع الجيران صراخها من تحت الأنقاض ونبهوا رجال الإنقاذ الذين استغرقوا أربع ساعات لانتشالها.

وقتل الزلزال 98 شخصا على الأقل بينهم اثنان على جزيرة بالى القريبة ويتوقع مسؤولون ارتفاع العدد،وقال سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث على تويتر إن رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بين الركام.

وقالت الوكالة في بيان منفصل إن جهود الإنقاذ تواجه صعوبات في شمال لومبوك وهى المنطقة الأشد تضررا ولم تذكر تفاصيل ، وقال نوجروهو في مؤتمر صحفى يوم الاثنين إن بعض المناطق باتت معزولة بعد انهيار جسور.

وذكرت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلم المناخ وفيزياء الأرض أنها سجلت أكثر من 230 هزة ارتدادية إجمالا حتى صباح اليوم الثلاثاء ، منها هزة قوتها 5.5 درجة فى حوالى الساعة 1800 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين.

وشهدت لومبوك يوم 29 يوليو زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة أدى لمقتل 17 شخصا وإصابة المئات ، وتقطع السبل لبعض الوقت بمئات من المتنزهين على منحدرات جبل بركاني ، وغادر آلاف السياح لومبوك منذ مساء يوم الأحد خشية وقوع مزيد من الهزات بعضهم على متن رحلات إضافية طرحتها شركات الطيران والبعض على متن عبارات إلى بالى إلى الغرب من لومبوك.

وقال مسؤولون إنه تم إجلاء أكثر من 3000 شخص من جزر جيلى الثلاث قبالة الساحل الشمالى الغربى لجزيرة لومبوك حتى مساء الاثنين ، وهناك كثيرون لم يتم إجلاؤهم بعد ، وتقع إندونيسيا على حلقة النار بالمحيط الهادى وتضربها الزلازل بشكل متكرر، وفى عام 2004 تسببت أمواج مد تسونامى بالمحيط الهندى فى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا فى إندونيسيا.