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الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:13 م
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إلغاء 14 رحلة جوية بسبب عاصفة رعدية فى سيتشوان جنوب غربى الصين

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 02:38 م
إلغاء 14 رحلة جوية بسبب عاصفة رعدية فى سيتشوان جنوب غربى الصين عاصفة رعدية ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلن مطار شوانغليو الدولى بمقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين إلغاء 14 رحلة جوية وتوجيه رحلات أخرى إلى مطارات قريبة بسبب عاصفة رعدية ضربت المقاطعة.

وذكرت سلطات المطار - فى بيان اليوم الثلاثاء، أنها أغلقت مؤقتا مدرجي مطار شوانغليو الدولى بسبب الأمطار الغزيرة التي صاحبت العاصفة الرعدية، مع إلغاء رحلات وتوجيه أخرى لمطارات قريبة، مشيرة إلى أن سلطات الأرصاد الجوية المحلية تحذر من استمرار العواصف الممطرة مساء اليوم والتي قد تؤثر على الرحلات الجوية في المطار.

يشار إلى أن مقاطعة سيتشوان تضررت بسبب الأمطار الغزيرة في الأشهر الماضية وسبق وأصدر مطار شوانغليو ست تنبيهات لتأخير رحلات الطيران هذا الصيف.

 


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