إلغاء مناقصة اختيار استشارى مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية

كتب رضا حبيشى

قررت لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق إلغاء المناقصة العالمية التى طرحتها لاختيار استشارى لإعداد تصميمات مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية والإشراف على تنفيذ المشروع، وذلك بعد تعدى العروض للقيمة التقديرية التى حددتها الهيئة.

وقالت لجنة البت بالهيئة القومية للأنفاق فى قرارها إنها قررت رفض خطاب اتحاد الشركات الاستشارية الأعلى تقييما ضمن العروض المتقدمة والذى عرض تخفيض قيمة عرضه المالى بنسبة 25% بسبب أن عرضه المالى تعدى القيمة التقديرية المحددة للمشروع.

وأضات مصادر مسئولة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم رفع تقرير إلى الدكتور هشام عرفات وزير النقل من أجل بحث إعادة الطرح من جديد بين المكاتب الاستشارية المختلفة أو دراسة خيار آخر.