إصابة ضابط و5 أمناء شرطة ومجندين فى انقلاب مدرعة للداخلية ببنى سويف

بنى سويف - أيمن لطفى

أصيب ضابط برتبة نقيب و5أمناء شرطة ومجندين فى انقلاب مدرعتهم بالقرب من نفق أبو صالح بدائرة مركز ناصر شمال بنى سويف، على طريق الجيش الصحراوى الشرقى ببنى سويف .

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى الخدمة الطبية اللازمة ، وتحرر محضر بالواقعة .

والمصابون هم ربيع كامل محمد، 40 عاما، مقيم بقرية ابشنا "بنى سويف"، أمين شرطة، وبه كدمات وسحجات، وأبو الخير صدقى كامل، 42 عاما، ومقيم منشأة عاصم مركز بنى سويف، أمين شرطة، مصاب بكدمات، وعماد عيد نصيف، 35 عام، ومقيم بقرية أشمنت، مركز ناصر، أمين شرطة، كدمات، ومحمد سمير السيد، 31 عاما، مجند، بقرية العدوة المنيا، كدمات ، خالد السيد على، 23 عاما، محافظة أسوان، مجند، كدمات وسحجات، وحسن رشاد حسن، 21 عاما، أسوان، مجند، كدمات وسحجات، ومحمد محمود أحمد، 21 عاما، أسوان، مجند، كدمات وسحجات، و محمود محمد نجيب، 27 عاما، مقيم بالفشن، نقيب شرطة، إشتباه نزيف بالصدر وجرح بالرأس ، وتم نقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، و تحرر محضر بالواقعة .