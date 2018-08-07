أسعار العملات اليوم الثلاثاء 7-8-2018 والدولار يواصل ثباته أمام الجنيه

كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات خلال تعاملات منتصف الأسبوع المصرفى الجارى اليوم الثلاثاء الموافق 7-8-2018، بين التراجع والاستقرار.

وواصل كل من سعر الدولار والريال السعودى استقرارهما أمام الجنيه المصرى، فيما تراجعت أسعار باقى العملات، اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.

ولم يأت التباين فى تعاملات اليوم البنكية بين العملات بعضها البعض فقط، ولكن جاء فى العملة الواحدة بين سعر الشراء والبيع بها، كما هو الحال فى سعر الجنيه الاسترلينى الذى استقر سعر البيع به عند سعر ختام تعاملات الأمس، ولم يشهد أى تغير حتى الآن فى التعاملات الصباحية للمصارف البنوك، بينما تراجع سعر الشراء به.

أيضاً سعر الدينار الكويتى، استقر سعر البيع به دون أى تغيير عن سعر ختام الأمس، فيما ارتفع سعر الشراء به "طفيفاً" أمام الجنيه عن سعر الإغلاق لتعاملات أمس الاثنين، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية لعدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، اليوم الثلاثاء، حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر

فيما استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات الأمس، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية، والذى انخفض به عن البنك الأهلى 17.82 جنيها للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.80 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.82 جنيه للشراء

7.92 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.83 جنيه للشراء

17.93 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.82 جنيه للشراء

17.92 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.50 جنيه للشراء، 20.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 22.99 جنيه للشراء، و 23.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند ختام تعاملات الأمس، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، فى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، 58.68 جنيه للشراء، 59.06 جنيه للبيع.