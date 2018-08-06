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3 سبتمبر.. الحكم على " غفير" قتل طفل من أجل سرقته

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:43 ص
3 سبتمبر.. الحكم على " غفير" قتل طفل من أجل سرقته محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات  القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  مد أجل الحكم علي "غفير" لاتهامه بقتل طفل من أجل سرقته لجلسة 3 سبتمبر، لاستكمال المداولة.
 
كانت المحكمة فى جلستها السابقة قد أحالت المتهم لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه، صدر القرار  برئاسة المستشار  صبحي اللبان، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم و محمد شعبان و خالد أبو اليل، وأمانة  سر  علاء حمزة وإسلام عاشور.
 
أسندت النيابة للمتهم  رضا محمد حسني محمد الأزهرى "غفير"، تهمة قتل المجني عليه مصطفي أبو بكر عبد الفتاح  محمد عمدا،  وذلك بأن  سدد له عدة طعنات باستخدام السلاح الأبيض "سكين"، علي إثر مقاومته له أثناء ارتكاب جناية السرقة، حدثت الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله كون المجنى عليه طفلا.
 
 
 
 

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