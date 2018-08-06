21 محطة بمحاكمة بديع و738 آخرين بـ"فض اعتصام رابعة" بعد إحالة 75 للمفتى

كتب إيهاب المهندس

بعد مرور 31 شهرًا على نظر قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، والتى تنظرها الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، وأوشكت المحكمة على الفصل فى الدعوى بعد إحالة 75 متهما للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فيما أسند إليهم من تهم ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة، ومنها:

المحطة الأولى .. إحالة المتهمين للجنايات



بعد عامين من فض اعتصام رابعة العدوية انتهت النيابة العامة من التحقيق فى قضية فض اعتصام رابعة العدوية، وقررت فى 11 أغسطس 2015 إحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة.

المحطة الثانية .. تحديد دائرة لنظر الدعوى



بعد 3 أشهر من إحالة النيابة العامة للقضية، حددت محكمة استئناف القاهرة فى نوفمبر 2015 جلسة 15 ديسمبر 2015 لنظر محاكمة 739 متهما على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة وعدد من قيادات مكتب الإرشاد.

المحطة الثالثة.. تأجيل الدعوى إداريا



قررت محكمة الجنايات تأجيل الجلسة الأولى والثانية للقضية إداريًا لحين الانتهاء من أعمال توسعة القفص الزجاجى بمعهد أمناء الشرطة بسبب كثرة أعداد المتهمين

المحطة الرابعة.. تلاوة أمر الإحالة



فى الجلسة المنعقدة فى 26 مارس 2016 تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وعقب ذلك أنكر المتهمون.

المحطة الخامسة.. طلبات الدفاع



على مدار 3 جلسات استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وتمسك الدفاع بسماع أقوال جميع شهود الإثبات والإطلاع على دفاتر أحوال قسم شرطة مدينة نصر، وطلب الدفاع عرض أسطوانة عليها مقاطع فيديو مقدمة من هيئة الدفاع، بالإضافة للطلبات التى كان يطلبها الدفاع خلال نظر الجلسات سواء من السماح للمتهمين بقاء أهليتهم أو التصريح باستخراج توكيلات لأهلية المتهمين، والسماح للمتهمين بالحديث لهيئة المحكمة.

المحطة السادسة.. فض الأحراز



فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2016 فضت المحكمة الأحراز واستمر فض الأحراز لأكثر من جلسة، وتنوعت الأحراز ما بين مضبوطات عثر عليها بحوزة المتهمين ومضبوطات عثر عليها فى ميدان رابعة العدوية، وكما عرضت أسطوانات مقدمة عليها فيديوهات لعمليات الفض.

المحطة السابعة .. سماع الشهود



استمعت المحكمة لبعض الشهود الإثبات الواردة أسماؤهم بقائمة الثبوت، ومن أبرز الشهود اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، واللواء أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية للأمن المركزى، وكبير الأطباء الشرعيين.

المحطة الثامنة.. نجل مرسى



فى جلسة 10 ديسمبر 2016 كان الظهور الأول لـ"أسامة" نجل المعزول عقب القبض عليه بعد تقديمه كمتهم هارب، وظهر بملابس السجن البيضاء.

المحطة التاسعة.. العريان يطب شهود دوليين

فى جلسة 2 ديسمبر 2017 طالب المتهم عصام العريان بشهود دوليين من الخارج، من أمريكا وأوروبا وبعض الدول العربية.

المحطة العاشرة.. تغريم الشهود



فى خطوة لمنع تعطيل الجلسات قررت المحكمة تغريم 8 من شهود الإثبات 1000 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم لمقر المحكمة للإدلاء بأقوالهم فى القضية.

المحطة الـ 11.. جلسات سرية



فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 13 فبراير 2017 قررت المحكمة سماع أقوال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق فى جلسة سرية.

المحطة الـ 12 .. إخلاء سبيل بعض المتهمين



فى الجلسة المنعقدة فى 8 أكتوبر قررت المحكمة إخلاء سبيل متهم لسوء حالته الصحية، كما قررت المحكمة فى جلسات متلاحقة إخلاء سبيل متهمين اثنين آخرين بسبب سوء حالتهم الصحية.

المحطة الـ 13.. مرافعة النيابة



فى 3 مارس الماضى استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة وطلب ممثل النيابة بتوقع أقصى عقوبة على المتهمين، وفى الجلسة التالية استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع.

المحطة الـ14.. مرافعة الدفاع



فى 17 مارس 2018 استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة دفاع المتهمين، ولم يترافع إلا محامى واحد عن اثنين متهمين.

المحطة الـ 15 ..تعنيف الدفاع



بعد نظر أولى جلسات المرافعة فى 17 مارس 2018 تبين للمحكمة عدم جاهزية الدفاع للمرافعة وفيما قامت المحكمة بتعنيف الدفاع لعدم جاهزيته للمرافعة وأكد رئيس المحكمة ان الدفاع يحاول تعطيل الفصل فى الدعوى، وهدد رئيس المحكمة بانتداب محامين فى حال عدم جاهزية الدفاع الأصيل للمرافعة.

المحطة الـ 16 .. مرافعة مرشد الإخوان



خلال ثانى جلسات مرافعة الدفاع استمعت المحكمة لمرافعة دفاع محمد بديع، واستمعت المحكمة مرافعة الدفاع فى 20 جلسة تقريبًا.

المحطة الـ17.. حبس البلتاجى



فى جلسة 17 أبريل 2018 قررت المحكمة حبس محمد البلتاجى سنة بتهمة إهانة المحكمة ومحاولة تعطيل الجلسة

المحطة الـ 18.. إحالة الدفاع للتأديب وحبس المتهمين سنة



فى جلسة 25 فبراير قررت المحكمة حبس جميع المتهمين عدا 10 متهمين سنة بتهمة إهانة المحكمة بعد قيامهم بالطرق على القفص الزجاجى وتعطيل سير الجلسة، كما قررت إحالة فريق الدفاع لمجلس التأديب، فيما تراجعت المحكمة عن القرار بعد اعتذار فريق الدفاع.

المحطة الـ19.. حجز الدعوى



فى 29 مايو 2018 قررت المحكمة حجز القضية لـ 30 يونيو للنطق بالحكم، بعد نظر أكثر من 65 جلسة فى الدعوى.

المحطة الـ20.. مد أجل الحكم



فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2018 قررت المحكمة مد أجل الحكم فى القضية لجلسة 28 يوليو.

المحطة الـ 21 .. الإحالة للمفتى



فى 28 يوليو 2018 قررت المحكمة إحالة 75 متهما للمفتى لأخذ الرأى فيما اسند أليهم من تهم، ومن أبرز المحالين محمد البلتاجى وصفوت حجازى وعمرو ذكى وعبد الرحمن البر والزمر، وكما حددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم فى الدعوى.