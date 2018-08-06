"وكيل تعليم دمياط": معلمى رياض الأطفال حجر الاساس في تربية وتعليم شباب مصر

تفقد السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة دمياط اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث لتدريب كوادر رياض الأطفال على النظام التعليمى الجديد، ورافقه فى الزيارة الدكتور خالد خلف وكيل المديرية.

قدم "سويلم" الشكر والتقدير للمدرب الدكتور طاهر عبد الحميد و المدربين و القائمين على التدريب، مبديًا دعم المديرية لهم فى أى احتياجات، مؤكدًا دعمه الكامل لمنظومة التعليم الجديدة التى اطلقها معالى الدكتور وزير التربية والتعليم،

شدد "وكيل الوزارة" على المتدربين بضرورة الاستفادة الكاملة من التدريب وطرح كافة التساؤلات التى تدور بأذهانهم على المدربين بهدف الخروج من التدريب برؤية واضحة شاملة تضمن نجاح تطبيق النظام التعليمى الجديد على الطفل وهو (المخرج النهائى) للمنظومة الجديدة، حيث تعد مرحلة رياض الاطفال اهم مرحلة فى التربية والتعليم، وان تم اصلاحها سوف يتم اصلاح باقى المراحل وإعداد وإخراج جيل جديد يشارك فى مستقبل مصر الحديثة.

وأشار "سويلم"، إلى أن هذا التدريب يعتبر الحلقة الأولى ضمن سلسلة تدريبات سيتم اعدادها خلال الفترة القادمة طبقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة، يستهدف إعداد كوادر لمرحلة رياض الأطفال من خلال تدريبهم على النظام التعليمى الجديد لنقل خبراتهم بعد ذلك لمعلمات رياض الأطفال،

مضيفا أن فعاليات هذا التدريب بدأت السبت الموافق 2018/8/4 ومستمرة على مدار أربعة أيام بقاعة مدرسة عز الدين الشامى الابتدائية بدمياط.