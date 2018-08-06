نيابة البساتين تطلب تحريات المباحث حول ضبط حداد يدير ورشته لتصنيع الأسلحة

كتب على عبد الرحمن

طلبت نيابة البساتين الجزئية، تحريات المباحث حول القبض على حداد، يدير ورشته لتصنيع الأسلحة البيضاء، بدون ترخيص.

وكان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تمكنوا من القبض على "أ.ص" 44 سنة صاحب ورشة حدادة، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء، بدون ترخيص داخل الورشة ملكه والاتجار فيها.

ومن خلال الأكمنة تمكن الرائد رامى أيمن الجمل معاون مباحث القسم، من القبض عليه وعثر داخل الورشة على 46 قطعة سلاح أبيض "سنجه، سكين، ساطور"، وشنيور، و2 جاكوش، وقادوم، ومنشار حدادى، وبنسة، ومسن حدادى، و22 يد خشبية.

وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.