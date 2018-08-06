ننشر أسماء 10 متهمين محكوم عليهم بالحبس سنة فى أحداث عنف المعادى

كتب إيهاب المهندس ـ أسامة طلعت ـ تصوير كريم عبد العزيز

ينشر "اليوم السابع" أسماء المتهمين الـ 10، المحكوم عليهم بالسجن سنة مع الشغل، من محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، فى اتهامهم مع آخرين فى أحداث شغب المعادى، التى وقعت فى أحداث الذكرى الرابعة لثورة يناير، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف المعادى".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون هم عبد الخالق محمود، صابر كمال طوسن، أحمد سيد محمد، عمر هشام أنور، وحسام عماد عبد الرازق، محمود حمدي نور عساف، محمد احمد عبد الرازق، صهيب أشرف طلعت، أشرف طلعت عبد الله، محمد ربيع عبد القادر.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات عديدة، التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.