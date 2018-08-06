موريتانيا تعلن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية

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أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، تضامن موريتانيا الكامل مع المملكة العربية السعودية، وأن التدخل فى الشؤون الداخلية للبلدان (على أساس ذريعة زائفة بالدفاع عن حقوق الإنسان) غير مقبول ويتنافى مع العرف الدبلوماسى والعلاقات الدولية.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الإثنين "أن هذا التدخل لا يخدم السلم والأمن الدوليين بل يهدد الأمن والاستقرار، وتفاجئنا بما قامت به وزيرة الشؤون الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى المملكة العربية السعودية الشقيقة من تدخل سافر فى قضايا ما زالت أمام القضاء وخاصة بإعطائها أوامر بالإفراج الفورى عن موقفين أمام القانون فى بلد ذا سيادة".