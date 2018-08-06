مقتل امرأة و7 أطفال فى انهيار أرضى فى نيبال

رويترز

أسفر انهيار أرضى في نيبال عن مقتل امرأة و7 أطفال على الأقل مطلع الأسبوع ، فيما أصدر مسؤولون تحذيرات اليوم الاثنين من وقوع مزيد من الإنهيارات الأرضية والسيول بسبب الأمطار الغزيرة.

ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل تحت الأمطار فى بلدة بهرى، الواقعة على بعد 310 كيلومترات تقريبا إلى الغرب من العاصمة كاتمندو، بحثا عن فتى مفقود لكنها انتشلت أحد الناجين.

وقال كريشنا براساد كاتيوادا، وهو مسؤول حكومى كبير في بهرى، لرويترز عبر الهاتف "يحفر أفراد الجيش والشرطة بالمعاول فى الطين بحثا عن فتى مفقود يبلغ من العمر 12 عاما" ، وتتراوح أعمار الأطفال القتلى بين 3 أعوام و11 عاما.

وتشيع السيول والانهيارات الأرضية فى نيبال ذات الطبيعية الجبلية خلال فترة الأمطار الموسمية من يونيو إلى سبتمبر، وتوجد فى نيبال 8 من أعلى 14 جبلا فى العالم ومن بينها جبل إيفرست.

وقال سمير شريستا، وهو مسؤول في مكتب الأرصاد الجوية فى كاتمندو، إن من المرجح حدوث المزيد من الانهيارات الأرضية والسيول ، فى ظل توقع هطول أمطار غزيرة على المناطق المرتفعة فى وسط وغرب نيبال غدا الثلاثاء.

وأضاف أن السكان في منطقة تيراى، وهى منطقة منخفضة في جنوب البلاد وتقع على الحدود مع الهند، تلقوا تحذيرات من فيضانات بسبب ارتفاع منسوب المياه فى العديد من الأنهار.