مصرع 14 من العناصر الماوية فى الهند

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أوردت قناة (جيو) الباكستانية أن قوات الأمن الهندية قتلت اليوم الإثنين 14 شخصا من العناصر الماوية خلال حملة استهدفت أعماق غابات ولاية (تشاتيسجار) الهندية.

وذكرت القناة الليلة أن القوات الهندية قامت بمداهمة العناصر الماوية بعد أن تلقت بلاغا يفيد بوجود أكثر من 100 منهم يقيمون داخل معسكرين فى منطقة غابات (سكوما)، حيث قتلت 14 منهم، فيما لم تكشف عن جحم الخسائر فى صفوفها .

يشار إلى أن العناصر الماوية المتمردة تقاتل القوات الحكومية بولاية (تشاتيسجار) منذ ستينيات القرن الماضى بغرض الحصول على حقوق سكان القبائل الأصليين فى الأرض والموارد.