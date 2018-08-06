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مصادر كنسية: الراهب فلتاؤس المقارى يحاول الانتحار بدير أبو مقار

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:18 ص
مصادر كنسية: الراهب فلتاؤس المقارى يحاول الانتحار بدير أبو مقار رهبان دير أبو مقار في جنازة الانبا ابيفانيوس
سارة علام
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أكدت مصادر كنسية بدير القديس العظيم أبو مقار بوادي النطرون، أن راهبًا شابًا يدعى فلتاؤس المقارى، قد حاول الانتحار من خلال قطع شريان يده، ثم إلقاء نفسه من أعلى مبنى مرتفع بالدير.

وأشار المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، أن سيارة الإسعاف نقلت الراهب إلى مستشفى النطرون العام وهو في حالة خطيرة.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية سوف تجرى تحقيقا في أسبابه إقدامه على هذا الفعل فى الوقت الذى تجرى فيه تحقيقات مقتل الأنبا ابفيانيوس رئيس الدير بمقر الدير في محاولة لكشف غموض الحادث.

الراهب فلتاؤس المقاري، هو راهب شاب في الثلاثينات من العمر، وكان باحثًا متخصصًا في التاريخ الكنسي، وأصدر الكثير من الدراسات والأبحاث عن تاريخ آباء الكنيسة كان من بينها بحث عن القديس  تادرس المشرقي راجعه الأنبا ابيفانيوس رئيس الدير الراحل بنفسه.

كان البابا تواضروس قد صدق أمس على قرار تجريد الراهب أشعياء المقاري من رهبنته وعودته لاسمه العلماني وائل سعد تواضروس في أعقاب ارتكابه مخالفات رهبانية، وحتى اللحظة لم يصدر بيان رسمى لكشف ملابسات الحادث.


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انتحار راهب ابو مقار

فلتاؤس المقاري

دير ابو مقار بوادي النطرون




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