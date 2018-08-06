مذكرة تفاهم بين محافظة كفر الشيخ والأوقاف لإنشاء مشروع إسكان على أراضى الهيئة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال محمود النجدى، مدير فرع هيئة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم عقد مذكرة تفاهم بين محافظة كفر الشيخ، وهيئة الأوقاف، للاستفادة من 10 أفدنة بتقسيم الجردة والرملة بمدينة كفر الشيخ، بجوار كلية الدراسات الإسلامية للبنات لإقامة مشرع إسكان عليها، وأن الهيئة فى طور الانتهاء من الإجراءات .

وأضاف النجدى، لـ"اليوم السابع" أن الهيئة فى إطار التعاون مع المحافظة لإقامة وحدات سكنية على قطع من المساحات المتفرقة بمدينة كفر الشيخ التابعة للهيئة، منها فى شارع الجيش بوسط مدينة كفر الشيخ، للاستفادة من أراضى الهيئة وجلب موارد لها، مؤكداً أن المهندس السيد محروس، رئيس الهيئة شدد على سرعة الانتهاء من الإجراءات.