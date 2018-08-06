مدينة الأثاث تتفاوض مع شركات لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بـ5 مليارات جنيه

كتب : مصطفى عبد التواب

قال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة تتفاوض مع شركات من جنسيات مختلفة جميعها مدرجة بالبوصة المصرية، لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بمدينة دمياط للأثاث بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأضاف بهاء الدين لـ"اليوم السابع" أن المنطقة الاستثمارية تشمل مول تجارى ومستشفى ومعهد للتدريب الفنى ومنطقة إدارية للمدينة، مؤكدًا أنه لا يمكن الافصاح عن طبيعة المفاوضات إلا بعد إتمام الاتفاق نظرًا لقواعد البورصة التى ترتبط بها هذه الشركات.

وحول موعد افتتاح المدينة، قال الرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إنهم بانتظار الموعد الذى تحدده الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تعمل الآن على إنهاء بعض المرافق الخاصة بالمدينة.

فى السياق ذاته كشف حكومى لـ"اليوم السابع" أن افتتاح المدينة سوف يجرى الشهر القادم، مؤكدًا أن هناك مساعى للانتهاء من عملية الإنشاءات قبل موعد معرض فيرنكس المقرر إقامته بالمدينة، مشيرًا إلى أنه فى حال تعثر افتتاح المدينة قبل المعرض فسوف يتم تخصيص جزء يستقبل المعرض.