video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مدينة الأثاث تتفاوض مع شركات لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بـ5 مليارات جنيه

الإثنين، 06 أغسطس 2018 08:00 ص
مدينة الأثاث تتفاوض مع شركات لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بـ5 مليارات جنيه معتز بهاء رئيس مدينة دمياط للأثاث
كتب : مصطفى عبد التواب
إضافة تعليق

قال معتز بهاء الدين، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة تتفاوض مع شركات من جنسيات مختلفة جميعها مدرجة بالبوصة المصرية، لتنفيذ المنطقة الاستثمارية بمدينة دمياط للأثاث بتكلفة استثمارية تبلغ 5 مليارات جنيه.

وأضاف بهاء الدين لـ"اليوم السابع" أن المنطقة الاستثمارية تشمل مول تجارى ومستشفى ومعهد للتدريب الفنى ومنطقة إدارية للمدينة، مؤكدًا أنه لا يمكن الافصاح عن طبيعة المفاوضات إلا بعد إتمام الاتفاق نظرًا لقواعد البورصة التى ترتبط بها هذه الشركات.

وحول موعد افتتاح المدينة، قال الرئيس التنفيذى لشركة مدينة دمياط للأثاث، إنهم بانتظار الموعد الذى تحدده الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تعمل الآن على إنهاء بعض المرافق الخاصة بالمدينة.

فى السياق ذاته كشف حكومى لـ"اليوم السابع" أن افتتاح المدينة سوف يجرى الشهر القادم، مؤكدًا أن هناك مساعى للانتهاء من عملية الإنشاءات قبل موعد معرض فيرنكس المقرر إقامته بالمدينة، مشيرًا إلى أنه فى حال تعثر افتتاح المدينة قبل المعرض فسوف يتم تخصيص جزء يستقبل المعرض.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتفقد مدينة دمياط للأثاث

محافظ دمياط: تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لشركة مدينة دمياط للأثاث

طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لمدينة دمياط للأثاث الشهر المقبل

ضبط شاب يقود عصابة لسرقة أخشاب ومهمات من موقع مشروع مدينة دمياط للأثاث

رئيس الوزراء يعقد اجتماعين لمتابعة مشروع 1.5 مليون فدان ومدينة دمياط للأثاث - صور

دمياط للاثاث

مدينة دمياط

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

فيرنكس

اخبار الاقتصاد

اخبار مصر




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

سبيس إكس تعلن عن عودة كبسولة فضائية بأمان للأرض من المحطة الدولية

سبيس إكس تعلن عن عودة كبسولة فضائية بأمان للأرض من المحطة الدولية

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة