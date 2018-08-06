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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:48 م
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محافظ دمياط يكشف عن فرش وحدات اسكان بشائر الخير3 بالأثاث الدمياطى

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:17 م
محافظ دمياط يكشف عن فرش وحدات اسكان بشائر الخير3 بالأثاث الدمياطى محافظ دمياط
دمياط عبده عبد الباري
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أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط عن فرش وحدات اسكان " بشائر الخير3" الموجودة بمحافظة الإسكندرية بالاثاث الدمياطى وذلك بعد تواصله صباح اليوم مع اللواء اركان حرب على عشماوى قائد المنطقة الشمالية العسكرية. 

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية أن تلك المبادرة تأتى ضمن العديد والكثير من المبادرات لإتاحة فرص تسويقية جديدة لمنتجات صغار الصناع والحاجزين بورش مدينة دمياط للأثاث ، مضيفا أن هذه المبادرة تتيح فرش اكثر من 11 الف وحدة سكنية والتى من المؤكد تحقيقها لارباح كبيرة. 

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير للواء عشماوى و جميع الجهات  بالدولة على دعمها الغير مسبوق لصغار الصناع وعملها الدائم على اتاحة فرص تسويقية جديدة.

 

 

 


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