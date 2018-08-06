محافظ القليوبية: الرئيس سيفتتح ثلاث مستشفيات بالمحافظة.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، على ضرورة الانتهاء من التشطيبات النهائية بالمشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة فى المواعيد المحددة، مشيرا إلى أن هناك ثلاث مستشفيات سيتم افتتاحها فور الانتهاء منها وهى مستشفيات كفر شكر المركزى وقها المركزى والخانكة المركزي، حيث سيتم الانتهاء من الأعمال بالثانية 31 أغسطس الجاري، جاء ذلك خلال تفقده أعمال التشطيبات بمستشفى قها المركزي.

وكان المحافظ قد تفقد عدد من المشروعات التنموية بمدينة كفر شكر، حيث وضع حجر أساس مدرسك كفر تصفا الرسمية للغات بتكلفة 9 مليون جنيه، ووضع حجر أساس المركز الطبى بكفر شكر بتكلفة 10 مليون جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة المنشأة الكبرى إعدادى وثانوى بتكلفة 8 مليون جنيه، ويتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى بطاقة 45 ألف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 220 مليون جنيه، ووضع حجر أساس مدرسة بدوى علام بتكلفة 10 ملبون جنيه..

ويفتتح المحافظ، محطتى صرف صحى بصنافير فى قليوب بتكلفة 45 مليون جنيه، وكوم أشفين بقليوب بتكلفة 30 مليون جنيه.