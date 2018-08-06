محافظ الشرقية يخصص أرض لإقامة إدارة تعليمية بمركز أبوكبير

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 9026 لسنة 2018 بتجنب قطعة أرض مساحتها 1547.4متر مربع أملاك دولة والواقعة بالقطعة رقم 16 من القطعة 146 أصلية بالخريطة رقم 35 مدن بمدينة أبو كبير بشارع سعد زغلول أرض تحسين البيئة القديم لصالح مديرية التربية والتعليم ﻹقامة مبنى للإدارة التعليمية بأبوكبير.

و ذكر بيان، المجلس التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير قد وافق على تخصيص قطعة اﻷرض المشار إليها وكذلك الهيئة العامة للأبنية التعليمية ليصدر قرار المحافظ بتجنب قطعة الأرض ﻹقامة إدارة تعليمية عليها ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام و الإرتقاء بمنظومة التعليم لتقديم تعليم جيد يساهم في تقدم ورقي المجتمع .

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأرض اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين العملية التعليمية ولخدمة أبناء المحافظة.