video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الشرقية يخصص أرض لإقامة إدارة تعليمية بمركز أبوكبير

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:04 م
محافظ الشرقية يخصص أرض لإقامة إدارة تعليمية بمركز أبوكبير اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية القرار رقم 9026 لسنة 2018 بتجنب قطعة أرض مساحتها 1547.4متر مربع أملاك دولة والواقعة بالقطعة رقم 16 من القطعة 146 أصلية بالخريطة رقم 35 مدن بمدينة أبو كبير بشارع سعد زغلول أرض تحسين البيئة القديم لصالح مديرية التربية والتعليم ﻹقامة مبنى للإدارة التعليمية بأبوكبير.

 و ذكر بيان، المجلس التنفيذي لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير قد وافق على تخصيص قطعة اﻷرض المشار إليها وكذلك الهيئة العامة للأبنية التعليمية ليصدر قرار المحافظ بتجنب قطعة الأرض ﻹقامة إدارة تعليمية عليها ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام و الإرتقاء بمنظومة التعليم لتقديم تعليم جيد يساهم في تقدم ورقي المجتمع .

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأرض اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين العملية التعليمية ولخدمة أبناء المحافظة.

 

 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الشرقية: خطة لبناء 6 مدارس يابانية جديدة

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

ابوكبير




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

أغسطس يٌنعش الموسم الصيفى.. الألمان يزينون شواطئ البحر الأحمر.. سفير مصر ببرلين: تزايد الرحلات "الشارتر" ضاعف الأعداد.. والأقصر أصبحت على الخريطة.. وخبير سياحى: الاستقرار وانخفاض الأسعار سببان فى تضاعف الإقبال

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

4 ملفات على مائدة اجتماع وزير الرياضة مع مجلس اتحاد الكرة ورؤساء الأندية ..عودة الجماهير للدورى بدون أزمات..تحمل الأندية مسئولية المشجعين..تجهيز الملاعب ..إنهاء الهجوم على الحكام

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

"بالحب اتجمعنا".. حالة عشق بين "صلاح" وجماهير "ليفربول"

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة