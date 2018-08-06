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الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:47 م
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مجلس الأمن يوافق على خطوط عريضة لتسريع إرسال المساعدات لكوريا الشمالية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 10:18 م
مجلس الأمن يوافق على خطوط عريضة لتسريع إرسال المساعدات لكوريا الشمالية مجلس الأمن
أ ش أ
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وافق مجلس الأمن الدولى، اليوم الاثنين، بالإجماع على مجموعة جديدة من الخطوط العريضة التى تهدف إلى تسريع توصيل المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.

وذكرت شبكة "ايه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن هولندا - التى تتولى رئاسة لجنة مراقبة العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن - أوضحت أن هذه الخطوط العريضة - التى طرحتها الولايات المتحدة - حظيت بقبول جميع أعضاء مجلس الأمن الدولى دون استثناء.


وأضافت الشبكة الأمريكية أن لجنة مراقبة العقوبات أرسلت نسخًا من تلك الخطوط العريضة إلى أعضاء الأمم المتحدة - 193 دولة - بغرض الاطلاع عليها.

وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عقوبات صارمة على كوريا الشمالية بسبب تصعيد أنشطتها النووية الصاروخية مع استثناء المساعدات الإنسانية.


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