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مباحث مصر القديمة تتحرى عن نشاط عاطل متخصص فى سرقة هواتف المواطنين

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:00 ص
مباحث مصر القديمة تتحرى عن نشاط عاطل متخصص فى سرقة هواتف المواطنين هواتف محمول
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية، برئاسة المستشار محمد الطنباري، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى لعاطل تخصص في سرقة هواتف المواطنين.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات  بسرقة صاحب محل هواتف محمولة، و بيع المسروقات إلى صاحب محل آخر.

تعود تفاصيل القضية عندما، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أصحاب أحد محلات بيع الهواتف المحمولة، تفيد قيام أحد الأشخاص بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطه، وتبين أنه يدعى "كريم طه إبراهيم" 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11505 لسنة 2015م جنح مصر القديمة " مخدرات وبحوزته عدد 3 هواتف محمولة ماركات مجهولين المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتهم من داخل المساكن بأسلوب التسلق والدخول من الشباك" على النحو التالى، سرقة هاتف محمول من داخل مسكن "رمضان ناجى"، وسرقة هاتف من داخل مسكن  "الديب أحمد"، وسرقة هاتف محمول من داخل مسكن "على موهوب"، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وأضافوا بعدم تحريرهم محاضر بوقائع السرقة، تحرر عن ذلك  المحاضراللازمة، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق .


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