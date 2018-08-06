كندا : نسعى لإستيضاح تصريحات سعودية عن تجميد التعاملات التجارية

رويترز

اعلن متحدث باسم الخارجية الكندية ان دولته تسعى لإستيضاح تصريحات السعودية عن تجميد التعاملات التجارية الجديدة بين البلدين وذلك حسبما ذكرت وكالة رويترز، واضاف المتحدث بقوله " كندا ستظل دائما تدافع عن حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة وحرية التعبير"

يذكران المملكة العربية السعودية قد اعلنت رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها "الإفراج الفورى" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم فى السعودية.

وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى فى شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين ، وأوضحت فى بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن أى محاولة أخرى فى هذا الجانب من كندا تعنى أنه مسموح لنا بالتدخل فى الشؤون الداخلية الكندية ،كما اعلنت عن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بينها وبين الحكومة الكندية.