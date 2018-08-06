فيديو.. تعرف على قيمة الدعم وأنواعه بالموازنة العامة الجديدة

نشرمركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو يوضح ويستعرض قيمة الدعم وأنواعه فى الموازنة العامة الجديدة، والذى يقدر بـ332 مليار جنيه.

وكان المركز قد نشر إنفوجراف عن دعم الدولة لقطاع الكهرباء وما يتحمله المواطن وما تتحمله الدولة.