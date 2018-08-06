الرئيسية أخبار عاجلة فيديو.. تعرف على قيمة الدعم وأنواعه بالموازنة العامة الجديدة الإثنين، 06 أغسطس 2018 05:37 م مجلس الوزراء كتبت هند مختار إضافة تعليق نشرمركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو يوضح ويستعرض قيمة الدعم وأنواعه فى الموازنة العامة الجديدة، والذى يقدر بـ332 مليار جنيه. وكان المركز قد نشر إنفوجراف عن دعم الدولة لقطاع الكهرباء وما يتحمله المواطن وما تتحمله الدولة. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مجلس الوزراء يوجه الشكر لوزارة الرياضة لسرعة حسم شكاوى المواطنين مجلس الوزراء يوافق على نقل ملكية 42 عمارة بمدينة بدر للمنتفعين من الروبيكى الدعم الموازنة العامة اخبار مصر مصطفي مدبولي أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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