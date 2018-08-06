فيديو.. إمام مسجد فى إندونسيا يستكمل صلاة الفجر رغم الزلزال المدمر

رفض إمام مسجد فى إندونسيا التوقف عن أداء الصلاة واستكمل قراءة القرأن أثناء صلاة الفجر بأحد المناطق المتأثرة بالزلزال الذى ضرب جزيرة " لومبوك"، أمس الأحد .
#اندونيسيا pic.twitter.com/w3ZD7VvUGm— راصد الكوارث (@kawaretht) August 5, 2018
وبحسب الفيديو المتدوال على موقع "تويتر" فإن إمام المسجد عندما بدأ فى قراءة الفاتحة أهتزت جدران المسجد تأثراً بالزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، فى حين استكمل القراءة ومن خلفه المصلين.
وبلغ عدد القتلى جراء الزلزال 90 قتيلا وعشرات الجرحى والمصابين ، فيما حذرت هيئة رصد الزلازل فى أندونسيا من حدوث تسونامى عقب الزلزال.
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