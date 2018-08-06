فيديو.. إمام مسجد فى إندونسيا يستكمل صلاة الفجر رغم الزلزال المدمر

كتب- هاشم الفخرانى

رفض إمام مسجد فى إندونسيا التوقف عن أداء الصلاة واستكمل قراءة القرأن أثناء صلاة الفجر بأحد المناطق المتأثرة بالزلزال الذى ضرب جزيرة " لومبوك"، أمس الأحد .

وبحسب الفيديو المتدوال على موقع "تويتر" فإن إمام المسجد عندما بدأ فى قراءة الفاتحة أهتزت جدران المسجد تأثراً بالزلزال الذى بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، فى حين استكمل القراءة ومن خلفه المصلين.

وبلغ عدد القتلى جراء الزلزال 90 قتيلا وعشرات الجرحى والمصابين ، فيما حذرت هيئة رصد الزلازل فى أندونسيا من حدوث تسونامى عقب الزلزال.