علاج 422 حالة فى أولى القوافل الصيفية الطبية بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

انطلقت أولى القوافل الصيفية الطبية بجامعة قناة السويس إلى قرية الواصفية وقرية أبو صوير البلد بمركز ومدينة أبوصوير، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ووفاء أمام مدير إدارة القوافل، حيث كان فى استقبال القافلة سيد النخيلى رئيس مجلس مركز ومدينة أبوصوير، ومحمود الصورى رئيس قرية أبوصوير البلد، وفايز عبد الجليل رئيس قرية الواصفية، والتى تخدم 20000 نسمة، و20 عزبة.

وقامت قافلة الطب البشرى بالكشف فى جميع التخصصات وصرف الأدوية اللازمة لجميع المرضى، ووصل عدد الحالات إلى 422 حالة وكانت كالآتى طب الأسرة 32، ونساء 25، وأطفال 37، عظام 81، ومسالك 15، وجراحة 6 ورمد 35، وأنف وأذن 30، وأسنان، 39 وجلدية 62، وباطنة 60.

أما القافلة الزراعية، والتى كان على رأسها الدكتورة حنان المرزوقى أستاذ بقسم النباتات الزراعية والدكتورة رواء صلاح الشطورى أستاذ الخضر المساعد بقسم البساتين، والدكتور محمد صالح مدرس الفاكهة بقسم البساتين والذين قاموا بالكشف على مجموعة من أراضى الخضر والفاكهة، وتوعية الفلاحين بالقرية، والتى تشمل 2 جمعية زراعية وبإجمالى 6000 فدان من الخضر والفاكهة، وقاموا بعمل ندوة تثقيفية عن العفن الهبابى للمانجو والملوحة الأرضية، ومشاكل زراعة الأرز والغلة (التفحم فى القمح) ومشاكل الطماطم وزراعتها، ومشاكل الفلفل وبرنامج التسميد والرى المناسب والتقليم السليم لأشجار المانجو وتحسين الإنتاج وزيادة المحصول كما تم صرف الأدوية والمبيدات اللازمة لتلك الأمراض.

كما قامت القافلة البيطرية بالكشف على 600بطة، و320 فراخ بياض، و480 فراخ تسمين، و115حمام، و41 أوز، و3 جاموس، و15 أبقار، و55 أغنام و35 من الماعز ليصل الإجمالى إلى 1664 حالة، بالإضافة إلى ندوة توعية عن كيفية التعامل مع أمراض الحيوانات التى تؤثر على إنتاج المزارع وصرف الأمصال والأدوية.

كما شاركت ادارة التدريب فى القافلة بحضور فاتن إبراهيم نائب مدير الإدارة، ومحمد مصطفى رئيس القسم للتنسيق بين إدارة التدريب بالجامعة والوحدات المحلية، لعمل دورات تدريبية لأهالى القرى والمراكز على كيفية عمل المشروعات الصغيرة.