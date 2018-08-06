ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات فى حملة بالقليوبية

نفذت مباحث القليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة بقليوب وشبرا الخيمة والخصوص وفقًا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "عبد الرحمن. م" 19 سنة عاطل، مقيم الخصوص وبحوزته كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 150 جراما، ومبلغ مالى 150 جنيها، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته، و"عمرو. ع " 36 سنة، عاطل، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 30 جراما، ومبلغ مالى 180 جنيها، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

كما تم ضبك "أنور. ج" 41 سنة، عاطل مقيم شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 25 جراما وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23111/422 لسنة 2018 م جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.