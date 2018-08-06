ضبط مدير مقهى لإدارتها فى ألعاب القمار بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض على مدير مقهى لإدارتها فى ألعاب القمار، مقابل تقاضيه بعض المبالغ المالية.

كان قد تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة البحث، بتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأداب العامة، من ضبط المدعو "ا ع ه" 68 سنة، المدير المسئول عن إحدى المقاهي، مقيم دائرة قسم العطارين، لإدارته المقهي ملكه لألعاب القمار مقابل تقاضيه بعض المبالغ المالية .

كما ألقى القبض أيضا على "ه ي ج" 44 سنة، عامل مقيم دائرة قسم مينا البصل، السابق اتهامه في عدد 3 قضايا "لاعب قمار"، و"ا ح ا" 49 سنة، عامل مقيم بدائرة قسم محرم بك السابق اتهامه في عدد 6 قضايا "لاعب قمار"، و"م ح م" 33 سنة، بالمعاش مقيم دائرة قسم باب شرقي السابق اتهامه في القضية 20760/ 2002 جنح قسم العامرية "دعارة"، و"ا ص ا" 42 سنة، عامل مقيم دائرة قسم محرم بك، و"ع ف ا" 48 سنة، عامل مقيم دائرة قسم ثان الرمل السابق ضبطه في القضية رقم 23479/2004 جنح قسم محرم بك "سكر"، و"ط ا ا" 48 سنة، عامل مقيم دائرة قسم كرموز السابق اتهامه في عدد 4 قضايا "لاعب قمار ".

وضبط بحوزتهم، مبلغ 1635 جنيهاً، دومنو خاصة باللعب، ترابيزة حديدية، 6 كراسي خشبية، 4 جهاز تليفون محمول، وتحرر المحضر جنح قسم العطارين، وجارى العرض على النيابة.