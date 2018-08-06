ضبط عاطلين قاما بسرقة محتويات سيارة ملاكى أثناء توقفها بصحراوى البحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل وناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط عاطلين قاما بسرقة محتويات سيارة ملاكى أثناء توقفها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بالقرب من مركز وادى النطرون.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة وادى النطرون، من "ح ص ال" 25 سنة ربة منزل، أنه حال توقفها بسيارتها بالطريق الصحراوى بالكيلو 129 اتجاه الإسكندريه دائرة المركز، لتغيير أحد الإطارات فوجئت بشخصان مجهولان قاما بسرقة مبلغ 45 ألف جنيها و3 هواتف محمول من داخل السياره وهروبهما.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وتكثيف جهود البحث تم تحديد مرتكبى الواقعه كل من "س ع أ" 31 سنة و"ص ع" 21 سنة.

تم ضبط المتهمان المذكوران وبعرضهما على المبلغة تعرفت عليهما، تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.