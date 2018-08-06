video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 12:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. مدير أمن دمياط يراجع إجراءات تأمين الأكمنة ودور العبادة المسيحية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 11:31 م
صور.. مدير أمن دمياط يراجع إجراءات تأمين الأكمنة ودور العبادة المسيحية مدير أمن دمياط يراجع إجراءات تأمين الأكمنة ودور العبادة المسيحية
كتبت دينا الحسينى
إضافة تعليق

قام اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط بتفقد التمركزات والأقوال الأمنية وعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة المنتشرة بمداخل ومخارج المدينة، للوقوف على مدى استعداداتهم وجاهزيتهم لمواجهة أية ظروف طارئة.

 

وشدد مدير الأمن على القوات المعينة باليقظة التامة ومراعاة قواعد التأمين الذاتى، مع تحقيق التواجد الأمنى الفعال والإخطار الفورى بما يخل بالأمن العام فى حينه.

 

وخلال الجولة، تفقد أيضا الخدمات المعينة على عدد من دور العبادة المسيحية، ووجه بفحص جميع المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، ومراعاة الحرم الأمن، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطط الأمنية الموضوعة.

 
IMG-20180806-WA0120
 
 
IMG-20180806-WA0114
 
 
IMG-20180806-WA0115
 
 
IMG-20180806-WA0117
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن دمياط الجديد يتفقد كمين شطا ويؤكد على حسن معاملة المواطنين

مدير أمن دمياط يكرم رؤساء مباحث الأقسام المتميزين تقديرا لمجهوداتهم

صور .. مديرية أمن دمياط توزع كراتين رمضان على المواطنين

صور.. مدير أمن دمياط يتابع سير لجان الانتخابات الرئاسية بقرية السيالة

جوله مدير امن دمياط

اكمنه دمياط

مديريه امن دمياط

دور العباده المسيحيه

حوادث اليوم




لا تفوتك
أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

أول فيديو من موقع تفحم سيارتين بمطلع كوبرى أكتوبر إثر انفجار ملاكى

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

اتفرج واتمتع.. محمد صلاح بطل مرتدات ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

تطور فتنة دير أبو مقار.. محاولة انتحار "فلتاؤس المقارى" بعد قطع شريانه.. تقرير قديم للجنة الرهبنة يكشف: الراهب أشعياء حاول تكوين جبهة ضد الأنبا أبيفانيوس وتحصل على الأموال.. وعاد لديره بتوسلات زملائه الرهبان

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الكهرباء تبدأ تحصيل أول فاتورة بالأسعار الجديدة.. محمد شاكر: نخدم 30 مليون مشترك ولن أسمح بخطأ واحد.. ويشدد على رؤساء الشركات التأكد من صحة الفواتير.. ويطالب المواطنين بمراجعة أسعار الشرائح الجديدة قبل السداد

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

الإسكان تقرر خصم 7% من إجمالى ثمن شقة سكن مصر حال السداد الكاش

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

وصفات طبيعية هتساعدك تتخلصى من كل مشاكل الشعر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة