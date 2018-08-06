صور.. مدير أمن دمياط يراجع إجراءات تأمين الأكمنة ودور العبادة المسيحية

قام اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط بتفقد التمركزات والأقوال الأمنية وعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة المنتشرة بمداخل ومخارج المدينة، للوقوف على مدى استعداداتهم وجاهزيتهم لمواجهة أية ظروف طارئة.

وشدد مدير الأمن على القوات المعينة باليقظة التامة ومراعاة قواعد التأمين الذاتى، مع تحقيق التواجد الأمنى الفعال والإخطار الفورى بما يخل بالأمن العام فى حينه.

وخلال الجولة، تفقد أيضا الخدمات المعينة على عدد من دور العبادة المسيحية، ووجه بفحص جميع المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، ومراعاة الحرم الأمن، وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطط الأمنية الموضوعة.