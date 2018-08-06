صور.. محافظ البحيرة ومستشار وزير التنمية يتفقدان تطوير مسار العائلة المقدسة

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، يرافقها السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية، والمهندس عادل الجندى مندوب وزارة السياحة، مركز ومدينة وادى النطرون لمتابعة مواقع التطوير للمرحلة التجريبية لبرنامج العائلة المقدسة بوادى النطرون.

حيث تم تفقد أعمال الرصف على طريق دير البراموس بطول 6 كيلو من المنطقة الصناعية، حتى الدير بتكلفة 20 مليون جنيه، ووجهت المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال وتشجير الطريق على الجانبين، وزراعته بالأشجار والنخيل المثمر لخدمة زوار الدير .

كما تفقدت محافظ البحيرة، والوفد المرافق لها، نقطة الخدمة على مساحة 600 متر أمام دير الأنبا بيشوى، والتى سيتم تزويدها بخدمة طريق واستراحة ودورات مياه، وبرجولات وكافة الخدمات اللازمة للوفود السياحية المتوقع قدومها، وكذا منطقة مدخل الملاحات والمنطقة المحيطة بدير السريان.

وكذلك تم تفقد مجمع التخييم بالطريق المؤدى إلى طريق البراموس على مساحة 3 أفدنه، حيث وجهت محافظ البحيرة بضرورة قيام شركة مياه الشرب بأختبار ملوحة المياه بالمنطقة المحيطة بالدير، على عمق من 500 إلى600 متر، وحفر الآبار ومراجعة نسب الملوحة، بالإضافة إلى تركيب محطة تحلية للآبار أن وجد ارتفاع بنسبة الملوحة .



شارك فى الجولة مهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد، وصلاح مسعود رئيس مدينة وادى النطرون، ومسئولى الطرق والرصف وشبكات المرافق .



محافظ البحيرة ومستشار وزير التنمية خلال الجولة



محافظ البحيرة داخل الاديرة القبطية بوادى النطرون



جانب من الجولة التفقدية بوادى النطرون