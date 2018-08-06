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الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:16 م
خالد صلاح
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صور.. طائرات هيلكوبتر تحاول إخماد حرائق الغابات فى البرتغال

الإثنين، 06 أغسطس 2018 01:15 م
صور.. طائرات هيلكوبتر تحاول إخماد حرائق الغابات فى البرتغال طائرات هيلكوبتر تحاول إخماد حرائق الغابات
رويترز
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لا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التى اندلعت فى غابات بالبرتغال، حيث لجأت السلطات إلى طائرات الهيلكوبتر لإطفاء النيران المشتعلة فى قرية مونشيك الصغيرة.

وفى وقت سابق، بذلت فرق الإطفاء الإسبانية والبرتغالية جهودا مشتركة، لإخماد حرائق الغابات قرب الحدود المشتركة للبلدين، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بجنوب أوروبا.

كما أطلقت السلطات الإسبانية تحذيرا من تزايد احتمال نشوب الحرائق بجميع أنحاء منطقة اكستريمادورا القريبة من الحدود البرتغالية.

يشار إلى أن حرائق الغابات اجتاحت اليونان والسويد بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأوروبا.

 

الطائرات تحاول إخماد حرائق الغابات فى البرتغال
الطائرات تحاول إخماد حرائق الغابات فى البرتغال

 

انبعاث الدخان من حرائق الغابات
انبعاث الدخان من حرائق الغابات

 

جانب من حرائق الغابات فى البرتغات
جانب من حرائق الغابات فى البرتغات

 

حرائق الغابات فى البرتغات
حرائق الغابات فى البرتغات

 

طائرة تحاول السيطرة على النيران
طائرة تحاول السيطرة على النيران

 

محاولات لإخماد الحرائق
محاولات لإخماد الحرائق

 

 


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الغابات

حرائق الغابات

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حرائق غابات البرتغال




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