صور.. طائرات هيلكوبتر تحاول إخماد حرائق الغابات فى البرتغال

رويترز

لا تزال فرق الإطفاء تواصل جهودها للسيطرة على الحرائق التى اندلعت فى غابات بالبرتغال، حيث لجأت السلطات إلى طائرات الهيلكوبتر لإطفاء النيران المشتعلة فى قرية مونشيك الصغيرة.

وفى وقت سابق، بذلت فرق الإطفاء الإسبانية والبرتغالية جهودا مشتركة، لإخماد حرائق الغابات قرب الحدود المشتركة للبلدين، وذلك فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بجنوب أوروبا.

كما أطلقت السلطات الإسبانية تحذيرا من تزايد احتمال نشوب الحرائق بجميع أنحاء منطقة اكستريمادورا القريبة من الحدود البرتغالية.

يشار إلى أن حرائق الغابات اجتاحت اليونان والسويد بسبب الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة بأوروبا.



الطائرات تحاول إخماد حرائق الغابات فى البرتغال



انبعاث الدخان من حرائق الغابات



جانب من حرائق الغابات فى البرتغات



حرائق الغابات فى البرتغات



طائرة تحاول السيطرة على النيران