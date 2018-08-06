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الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:18 م
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صور.. دورات تدريبية لبناء القيادات الإدارية بجامعة سوهاج

الإثنين، 06 أغسطس 2018 07:07 م
صور.. دورات تدريبية لبناء القيادات الإدارية بجامعة سوهاج دورات تدريبية لبناء القيادات الإدارية بجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول
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بدأت اليوم فعاليات دورة تدريب المدربين لتدريب القيادات الإدارية وزيادة عدد المدربين وبناء القيادات الإدارية والتى تستمر حتى 8 أغسطس الحالى، صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة.

وقال عزيز: إن الدورة تهدف لتحسين وتحديث القدرات التطويرية القيادات الإدارية، بما يمكنهم من تحسين جودة العمل الإدارى وتنمية الخبرة الذاتية والقدرات التدريبية.

وأضاف الدكتور خلف على همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، أن التدريب يشمل 25 متدربا من القيادات الإدارية لمدة 3 أيام، ويحاضر بها الدكتور أحمد الخطيب الأستاذ بكلية العلوم، سوف تتناول الدورات عددا من الموضوعات منها المدرب والعملية التعليمية، كيفية إعداد الحقائب التدريبية وأساليبها بالإضافة إلى جلسات تدريب مصغرة ونموذج لجلسة تدريب وتقويمها.

من ناحية أخرى نظمت جامعة سوهاج اليوم دورة تدريبية عن "توصيف المقررات والبرامج بمقر مركز ضمان الجودة بالجامعة، وتهدف إلى إكساب المشاركين مهارات وقدرات توصيف المقررات والبرامج الدراسية وتطويرها فى ضوء معايير الجودة.

وأشار الدكتور أيمن عبد الحميد مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة إلى أن هذه الدورة تعد أولى فعاليات البروتوكول المشترك بين الجامعة والمعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ضمن برامج ضمان الجودة والاعتماد وهى تستهدف اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعهد، مؤكدا على أهمية توصيف المقررات والبرامج الدراسية لبناء آليات فعالة للشراكة بين البرامج التعليمية ومؤسسات المجتمع المستفيدة من مخرجاتها فى ضوء التنمية واحتياجات سوق العمل.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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