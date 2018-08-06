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الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:52 ص
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صور.. جولة تفقدية لزعيم كوريا الشمالية للمشاريع الاقتصادية فى بلاده

الإثنين، 06 أغسطس 2018 03:16 ص
صور.. جولة تفقدية لزعيم كوريا الشمالية للمشاريع الاقتصادية فى بلاده زعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون
وكالات
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أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونج أون قام بعمليات تفتيش ميدانية مكثفة للمواقع الرئيسية لإعادة الإعمار الاقتصادى وسط التقدم الباهت فى محادثات نزع الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "رودونغ سينمون" ، اليومية لحزب العمال الحاكم فى كوريا الشمالية، إنه منذ أواخر يونيو، سافر كيم إلى نحو 20 موقعاً فى محافظات بيونجان الشمالية ، ويانج كانج ،وهامجيونج الشمالية وكانجوو، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الصحيفة فى إشارة إلى زيارات كيم الأخيرة لمصنع لإنتاج الحافلات فى بيونج يانج "إنها قصة حبه للشعب رغم موجة الحر"، و"كم كنا نبكى عندما نفكر فى ملابس كيم التى كانت غارقة بالعرق الذى كان يسقط مثل المطر!"

وجاءت الزيارات الميدانية بعد أن حول كيم، تركيز سياسته الاستراتيجية إلى التنمية الاقتصادية فى وقت سابق من هذا العام، وهو تغيير المسار الذى قاد إلى قمة يونيو التاريخية فى سنغافورة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وفى القمة، وافق ترامب وكيم على مواصلة "نزع السلاح النووى الكامل" من شبه الجزيرة الكورية ، مما أثار تكهنات حول إمكانية رفع العقوبات الدولية وخلق فرص اقتصادية للدولة المنعزلة.

جولة لمشاروع اقتصادي
جولة لمشاروع اقتصادي

 

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

 

كيم في جولة لمزارع الأسماك
كيم في جولة لمزارع الأسماك

 

مزارع الأسماك
مزارع الأسماك

 


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المشاريع الاقتصادية

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