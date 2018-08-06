صور.. تموين الأقصر تحرر 5 محاضر و1500 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتهم لضبط المخالفات بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتمكن رجال المديرية من ضبط 1500 عبوة عصائر والبان ومشروبات غازية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم تحرير محضر جنح 11355الاقصر وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 3 محاضر لغلق مستودع بوتاجاز، ومحضر عدم وجود تراخيص، ومحضر عدم إعلان أسعار، بإجمالى ٥ محاضر، وتم قيدهم جنح أمن دولة البياضية، ومن المقرر أن تتواصل الحملات المكثفة لضبط الأسواق بمختلف المدن بالمحافظة.



تموين الأقصر تضبط 5 محاضر و1500 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية



جانب من ضبط المخالفات بمدينة الاقصر