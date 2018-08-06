video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. تموين الأقصر تحرر 5 محاضر و1500 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية

الإثنين، 06 أغسطس 2018 09:23 ص
صور.. تموين الأقصر تحرر 5 محاضر و1500 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية ضبط عصائر والبان غير صالحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتهم لضبط المخالفات بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وتمكن رجال المديرية من ضبط 1500 عبوة عصائر والبان ومشروبات غازية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم تحرير محضر جنح 11355الاقصر وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تم تحرير 3 محاضر لغلق مستودع بوتاجاز، ومحضر عدم وجود تراخيص، ومحضر عدم إعلان أسعار، بإجمالى ٥ محاضر، وتم قيدهم جنح أمن دولة البياضية، ومن المقرر أن تتواصل الحملات المكثفة لضبط الأسواق بمختلف المدن بالمحافظة.

 

تموين الأقصر تضبط 5 محاضر و1500 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية
تموين الأقصر تضبط 5 محاضر و1500 عبوة عصائر وألبان منتهية الصلاحية

 

جانب من ضبط المخالفات بمدينة الاقصر
جانب من ضبط المخالفات بمدينة الاقصر

 

رجال التموين يضبطون كميات من العصائر والألبان منتهية الصلاحية
رجال التموين يضبطون كميات من العصائر والألبان منتهية الصلاحية

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين الأقصر تضبط 536 كيلو لحوم منتهية الصلاحية فى حملة بالقرنة

الاقصر

اخبار الاقصر

حملات تموينية بالاقصر

اخبار مصر

مخالفات تموينية

اخبار المحافظات

عصائر غير صالحة




لا تفوتك
متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

متحدث الرئاسة: الجانب الاقتصادى بين مصر وإيطاليا لم يتأثر بقضية ريجينى

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

"رئيس الدستورية": حكمى بترسيم الحدود تاريخى.. وحصار الإخوان للمحكمة لن ينسى (فيديو)

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

مدافع "التوك شو" تسقط وجه الأسطورة المزيف.. الإبراشى مهاجما محمد رمضان: يعانى حالة نفسية وسيدعى النبوة قريبا.. سيد على: ليس عليه حرج.. الديهى:غروره سيأتى به أرضا.. الشناوى:عدو لنجاحه.. وطبيب نفسى يطلبه بعيادته

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

on sport تتلألأ ببريق التميز حتى فى عدم وجود مباريات للدورى.. القناة تجذب المشاهد بأفضل التقنيات الحديثة والمحللين ومقدمى الاستديوهات.. والبرامج تسعى للانفراد بالأخبار والحصول على المعلومة من المصدر

سبيس إكس تعلن عن عودة كبسولة فضائية بأمان للأرض من المحطة الدولية

سبيس إكس تعلن عن عودة كبسولة فضائية بأمان للأرض من المحطة الدولية

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

صلاح يتحدث عن جائزته المفضلة.. التسجيل فى اليونايتد.. ومطالب كهربا والشناوى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة