صور.. أئمة الأوقاف ببعثة الحجج يعقدون محاضرات لشرح المناسك

كتب - إسماعيل رفعت

تابعت لجان الفتوى المكونة من أئمة الاوقاف، أعمالها فى شرح مناسك الحج لأعضاء البعثة الرسمية، وقام فريق الأوقاف بإلقاء محاضرة حول مناسك الحج والعمره بفندق زوار العالمى بالمدينة المنورة.

وشارك الشيخ محمد مصطفى أبو الفضل فى إلقاء محاضرة حول المناسك بفندق زوار العالمى، بينما قامت مجموعة أخرى بعقد لجنة فتوى بفندق أبراج الجوهرة.

فيما انتهت مجموعة من مرافقة البعثة من إلقاء محاضرة حول أعمال العمرة للحجاج من محافظة الجيزة نزلاء الدور الثامن فندق الإيمان رويل شارك فيها ماهر العراقي ، و الشيخ ياسر الطواب