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"شهوة على جسد البراءة".. حكاية "توربينى بدر وشيخ التجمع" فى اغتصاب الأطفال

الإثنين، 06 أغسطس 2018 02:00 ص
"شهوة على جسد البراءة".. حكاية "توربينى بدر وشيخ التجمع" فى اغتصاب الأطفال الاعتداء الجنسى على الأطفال - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أثارت قضية القبض على " توربينى" جديد بمدينة بدر بالقاهرة الجديدة، بعد اغتصابه لـ3 أطفال تحت تهديد السلاح، الكثير من الضجة داخل الأحياء الراقية خاصة بعد كثرة البلاغات التى تكشف تعرض الأطفال بالقاهرة الجديدة للتحرشات والاغتصاب بطرق مختلفة.

" توربينى بدر"

تلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3 أسر مفادها قيام عجوز باغتصاب 3 أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "جابر.ف"، 70 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم داخل شقته وألقى القبض على المتهم.  

وأوضح التقرير الذى تسلمته النيابة، عن وجود تعدٍ جنسى على الأطفال وذلك بعد أن أكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بعد ورود بلاغات لقسم بدر من أسر الأطفال تفيد اغتصاب المسن للأطفال داخل شقته.

وأنكر المتهم الواقعة وأنه فوجئ بالقبض عليه  إثر إدعاء الأطفال عليه بالتعدى وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.

واعتمدت النيابة فى اتهامها للمتهم "جابر.ف" لعدة أدلة من بينها:

تحريات المباحث
 

أكدت التحريات التى أجراها رجال مباحث قسم بدر، تورط المتهم " جابر.ف" فى واقعة اغتصاب الأطفال تحت تهديد السلاح، كما أثبتت التحريات اعتياد المتهم على استدراج الأطفال لشقته الخاصة.

اعتراف الأطفال

اعترف الأطفال الثلاثة الذين تعرضوا للاغتصاب على يد المتهم، بالواقعة أمام النيابة تفصيلاً، كما تعرف الأطفال على المتهم أمام النيابة.

تقرير الطب الشرعى

أوضح  تقرير الطب الشرعى الذى تسلمته النيابة، عن وجود تعدى جنسى على الأطفال، وتحديد كيفية ووقت وقوع التعدى.

شهادة الشهود

شهد أكثر من شاهد من جيران المتهم  بميول المتهم الشاذة تجاه الأطفال واستدراجه لهم بحجة شراء الألعاب داخل مسكنه.

وأكد مصدر بنيابة القاهرة الجديدة، أن المتهم اعتاد استدراج الأطفال لمسكنه ومن ثم الاعتداء عليهم جنسيا.

"محفظ قرآن"

تلقى قسم شرطة التجمع بلاغا من "ت.م"، يفيد بتعرض طفلته "فرح .ت"  11 عاما للتحرش على يد الشيخ " صابر .ع" محفظ القرآن خلال تحفيظها الورد اليومى بها داخل المنزل الخاص بها بمدينة الشروق.

أثبتت تحريات مباحث قسم الشروق صحة الواقعة، بتعدى المتهم على الطفلة جنسيا، كما أوضحت التحريات اعتياد المتهم على التحرش بالأطفال والفتيات إلا أنها المرة الأولى التى يتقدم أحد ضحاياه لتحرير محضر ضده.

"عامل يتحرش بطفلة"

تلقى قسم شرطة الرحاب بلاغا يفيد بتعرض الطفلة " م.أ" للتحرش الجنسى من قبل عامل بأحد المحلات بسوق الرحاب، بعد تجريد نفسه من الملابس والتلويح بعضوه الذكرى لها.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على العامل، وبمواجهته اعترف بجريد نفسه من الملابس للتحرش بالطفلة نظرا لمعانته الجنسية، فيما أكد عدد من الشهود صحة الواقعة.


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