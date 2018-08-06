شاهد فى دقيقة.. الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

كتب ــ مدحت وهبة

تبدأ مكاتب التموين على مستوى المحافظات اعتبارا من أول أغسطس ولمدة 3 أشهر استقبال المواطنين لبدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية.

"اليوم السابع" ينشر أهم المعلومات عن الفئات المستحقة لإضافة المواليد على البطاقات، وفقا للقرار الوزارى فى نقاط محددة.

1ـالمستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى والسادات ومبارك وتكافل وكرامة.

2ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوو الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم دخل ثابت.

3ـالعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

4ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه.

5ـ العاملون بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

6ـ تشكل مديريات التموين مجموعة عمل أو أكثر بكل مكتب تموين لتلقى استمارات إضافة المواليد.

7ـ يرفق مع الاستمارة:

- بحث اجتماعى أو شهادة توضح الدخل

- صورة من بطاقة الرقم القومى

- صورة من شهادة الميلاد

8ـ لا يتجاوز عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقة التموين 3 أفراد.